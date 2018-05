Frank Lampard dirigirá al Derby County en su primera aventura como director técnico

En sus más de 20 años de carrera, Lampard paseó su fútbol por West Ham United, Swansea City, Manchester City y New York City, además de en el Chelsea, donde se convirtió en una leyenda tras 13 años en el equipo.

"Es mi primera vez como entrenador, pero he trabajado para esto durante mucho tiempo. He trabajado con algunos de los mejores y tengo confianza en mis habilidades. Sé que no será fácil, pero estoy aquí para trabajar duro. Estoy deseando empezar", agregó.