Figura del Manchester United le propuso trío a una modelo mientras su novia estaba embarazada

Una de las figuras más destacadas del Manchester United está en severos problemas y no precisamente porque José Mourinho haya sido despedido como técnico en esta semana, sino porque está metido en un singular trío amoroso. La modelo Malika Semichi concedió una entrevista al diario The Sun en la que aseguró que el mediocampista Anthony Martial le propuso hacer un trío sexual cuando la novia del jugador, Melanie Da Cruz, tenía ocho meses de embarazo.

“Salí con amigos. Anthony estaba sentado en una mesa cercana a mí y no paraba de mirarme. Finalmente fui a hablar con él y me pidió que bailara. Dijo que estaba nervioso porque temía que alguien nos viera juntos. Antes de irse, pidió mi Snapchat y me dio el suyo. Me envió un mensaje allí al día siguiente, y casi todos los días durante las próximas dos semanas”, relató para The Sun.