David Moyes espera que Chicharito continúe en el West Ham

A pesar de lo mucho que se ha hablado en las últimas horas sobre la salida de Javier Hernández del West Ham por decisión del estratega David Moyes, el técnico escocés asegura que no desea que el mexicano deje al equipo e incluso calificó a ‘Chicharito’ como un jugador “realmente bueno”.



“Es un jugador realmente bueno, su habilidad para finalizar las jugadas no le pide nada a la de los mejores. Creo que la buena forma de Michail Antonio y Marco Arnautovic le ha puesto las cosas difíciles. Cuando llegué él estaba lesionado así que no lo pude utilizar en los primeros partidos, pero es realmente bueno”, declaró Moyes a los cuestionamientos de la prensa sobre la salida de ‘Chicharito’ del equipo.



Incluso afirmó que en estos momentos el West Ham no se encuentra en condiciones de deshacerse de jugadores, sino por el contrario, le encantarían refuerzos.



“No me interesa que salga ninguno de mis delanteros, en este momento se trata de sumar, no de restar y no quiero que se vaya nadie. Se necesitará mucho dinero para que un jugador se vaya del West Ham”, añadió el técnico.



Sin embargo, no tardaron las preguntas sobre el pasado, cuando dirigió a Hernández en el Manchester United y donde de igual manera perdió la titularidad, redujo sus minutos en el campo y además terminó por abandonar el equipo.



“En el Manchester United de ese tiempo estaban Wayne Rooney, Robin van Persie y Danny Welbeck. La competencia en los clubes de futbol es siempre dura, pero los buenos jugadores siempre logran consolidarse y Chicharito es un buen jugador”, afirmó Moyes.

Por el momento Hernández se mantiene en el equipo, pero los rumores de que equipos ingleses desean al mexicano en sus filas siguen creciendo. ‘Chicharito’ llegó a los ‘Hammers’ por 16 millones de euros en el pasado mercado invernal.