‘Chicharito’ tiene pocos minutos en un West Ham que va en ascenso, goleó al Stoke City

La razón está del lado del técnico David Moyes, los pocos minutos de ‘Chichaito’ con el West Ham parecen más que justificados y es que los Hammers vencieron por marcador de 3-0 al Stoke City en calidad de visitante, el mexicano una vez más no apareció como titular en el encuentro; su ingreso se dio hasta el minuto 78’.



El futbol del West Ham está en ascenso, el partido se había retrasado por un corte en el suministro eléctrico, pero el juego de los Hammers no se apagó, desde la llegada de Moyes al banquillo el equipo ha mejorado en volumen de juego y se nota con otra mentalidad, aunque el perjudicado ha sido Javier Hernández que ha ido perdiendo tiempo en la cancha. Sin embargo los pocos minutos que tuvo Hernández fueron adecuados con un tiro directo al arco que no se convirtió en gol y un pase frente al arco que no logró capitalizar su compañero Diafra Sahko.



'Chicharito' y sus compañeros del West Ham, conviven con familias desfavorecidas Javier ‘Chicharito’ Hernández y otros jugadores del West Ham como Winston Reid, Declan Rice y Sam Byram, fueron los invitados especiales en ‘Fulls Hearts Full Tummies’.

Un evento anual con familias desfavorecidas en los que los futbolistas conviven con padres e hijos y ven una obra navideña. "Estamos tratando de que sea una tarde mejor para toda la gente de aquí. Sé que el Stratford Circus Arts Ceter está tratando de ayudar a la comunidad, así que hemos venido aquí para tratar de dar a estas familias una gran experiencia", dijo 'Chicharito' a la página web del equipo. Y añadió: "Fue genial y ver toda la reacción de la gente, estaban muy contentos, tomándonos fotos, creo que ese era el objetivo principal".

Finalmente, el atacante mexicano expresó su sentir sobre que su equipo participe en este tipo de eventos. "Es grandioso que West Ham se integre a la comunidad de Stratford. Es muy importante- Algo fundamental es que estos niños pequeños puedan vernos y sentir que estamos cerca".

'Full Hearts Full Tummies' fue creado por Stratford Circus en el 2014 para "proporcionar una experiencia divertida e inolvidable a las familias desfavorecidas locales", explicó la misma nota del portal del West Ham.

El primer gol del encuentro ante el Stoke se dio a los 19’ minutos por medio de una pena máxima bien cobrada por parte de Mark Noble, el segundo tras una tremenda jugada de Marko Arnautovic a los 79’ minutos y un tercer gol llegaría a los 85’ minutos por medio de Diafra Sahko.

El triunfo sigue mandado al West Ham hacia arriba, han salido de la zona de descenso y por el momento están con 17 unidades en la decimoquinta posición, su siguiente compromiso será ante el Arsenal en la EFL Cup el próximo martes y en Liga se medirá el próximo sábado al Newcastle United.