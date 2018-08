‘Chicharito’ nada pudo hacer para evitar la goleada del Liverpool sobre el West Ham

Javier Hernández poco pudo hacer en la aplastante derrota que sufrió el West Ham en Anfield Road, se enfrentó a un peso pesado como el Liverpool y el duelo acabó con un lapidario 4-0. El ‘Chicharito’ ingresó al 61’, cuando la goleada ya estaba consumada, y ni siquiera tuvo alguna oportunidad medianamente clara para marcar, su equipo no le abasteció y él navegó en con su dosis de esfuerzo e intensidad que en nada ayudó a atenuar el resultado.

Los Reds pusieron de manifiesto su dominio desde los primeros minutos, cercaron al rival, lo maniataron en área, lo asfixiaron con y sin el balón, hasta que al 19’, Andrew Robertson metió un centro medido a segundo poste para que Salah sólo llegara a firmar. La tónica no cambió en ningún momento e incluso la figura de Fabianski se acrecentó tras detener una fusilata del ‘Faraón’ y un disparo de tiro libre de Firmino.

La defensa de los Hammers lucía espectadora, no anticipaba ni se coordinaba y eso lo aprovechó a la perfección el cuadro local. Al 45’ Robertson mandó otro centro a segundo poste, James Milner llegó atento para recentrar, barriéndose, para que Sadio Mané definiera sin ningún problema. El propio jugador senegalés puso el 3-0 al 52’ con una media vuelta en la que estaba en fuera de lugar, pero no se señaló y en la Premier League no hay VAR.