‘Chicharito’ explota por comparación con Raúl Jiménez

Javier Hernández , delantero del West Ham , pidió que no se le compare su temporada con la de su compatriota Raúl Jiménez , quien recientemente fue nombrado como el máximo goleador del Wolverhampton en una temporada, por lo que se le debería de relacionar con nombres de la talla del ‘Kun’ Agüero , Mohamed Salah o Sadio Mané , no con el suyo.

“Creemos que para empujar a un mexicano hay que compararlo con otro mexicano ¡No, cab…! Comparen a Raúl con el ‘Kun’ Agüero, o con Salah o con Mané. Es el mejor mexicano en la temporada de la Premier League y hay que hacerlo ver que estuvo casi cerca del título de goleo. Por qué no decir ‘mira cab… se quedó a siete goles”, dijo en entrevista con Fox Sports.

“Yo tuve una mala temporada y lo están poniendo a competir conmigo, imagínate que bajo estamos poniendo a Raúl. No mam…, no está compitiendo con ‘Chicharito’, está compitiendo con los mejores. Casi gana una FA Cup, puede calificar a Europa League ”, agregó.

Señaló que Jiménez merece que hablen de lo que ha hecho en la actual temporada y no del ‘Chicharito’, quien para muchos está consumando su peor campaña desde que arribó al viejo continente.

“Hasta yo digo, pobre Raúl, está teniendo un torneo ching… y siempre le meten a ‘Chicharito’. Yo estoy teniendo, según, mi peor temporada y hablan de mí. Hablen de Raúl, se lo merece güey. Me da igual, pero hasta en el éxito de otro, ponen mis mam.… con él”, externó.

“Chicharito es un gran jugador, lo ha demostrado por su etapa en Chivas, lo demostró en Europa y como máximo anotador de la Selección . Quieras o no, siempre va a existir esa comparación, pero le agradezco mucho que ponga el punto de compararme con la gente que está peleando el título de goleo”.

“¿Ser el goleador histórico de la Selección? Por qué no; estoy un poco lejos, pero me quedan unos años por delante y si tengo esa oportunidad, lo quisiera hacer. No es fácil, pero tengo la actitud positiva”.