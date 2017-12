‘Chicharito’ cierra el año con participación en el empate del West Ham en el ‘Boxing Day’

Javier Hernández tuvo actividad en el duelo en el que su equipo, el West Ham, empató por marcador de 3-3 al Bournemouth, partido correspondiente al llamado ‘Boxing Day’ en la Premier League.

El partido fue intenso con goles desde el minuto 7’, en el que los ‘Hammers’ anotaron gracias a James Collins, la respuesta llegaría a los 29’ minutos por medio de Dan Grosling que colocaba el 1-1 en los cartones. Así se irían al descanso en un partido que parecía no tendría mucho.



Hirving Lozano, entre las figuras del 2017 para FIFA Univision 0 Compartir

En el complemento todo cambió, a los 57’ lo ganaba el Bournemouth por medio de Nathan Aké; a los 61’ tenía su turno el mexicano Javier Hernández quien ingresó al terreno de juego en sustitución de Andrés Ayew.

‘Chicharito’ fue participativo, pero no consiguió hacer su gol, a los 81’ Marko Arnautovic anotaba el 2-2 y posteriormente vendría la más clara para el mexicano en un servicio que mandaron por derecha y que no logró capitalizar el exjugador de Chivas, disparó directo a la humanidad del portero, no metió el balón, pero si lo hizo Marko Arnautovic, quien hizo lo que Hernández no pudo a los 89’ minutos.



Cuando parecía que el triunfo era para Hernández y los ‘Hammers’ vendría una polémica jugada en la que Callum Wilson mandaba con la mano el esférico al fondo a los 92’ minutos, a pesar de ello el árbitro dio por bueno el empate.

A pesar del resultado, el West Ham se mantiene fuera de la zona del descenso con 18 puntos, su próximo compromiso será al año próximo cuando se midan al West Bromwich Albión el 2 de enero.