‘Bielsa Rhapsody’, el hit del momento en Inglaterra tras la gran campaña del Leeds United

La adoración por el ‘Loco’ es tal que en la letra de la canción se pueden notar frases como: “Oh Marcelo, oh Marcelo, oh Marcelo, oh Marcelo let me go. Bielsa’s here, and the devil built a side for Leeds (Oh Marcelo, déjame ir. Bielsa está aquí y el demonio construyó un sitio para el Leeds)”.

O qué tal la parte donde dice: “So you think that you come here and change my life? Your coaching makes me love you much more than my wife. Oh Bielsa, just you listen Bielsa (¿Crees que puedes venir aquí y cambiar mi vida? Tu dirigencia me hace amarte más que a mi esposa. Oh Bielsa, sólo escuchen a Bielsa)”. No cabe duda que si logra el ascenso le compondrán un álbum completo de Queen.