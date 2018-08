¿Por qué Marcelo Bielsa le ofrece emotivas disculpas a Hernán Crespo 20 años después?

“Les voy a contar un grave error que cometí, debe ser uno de los errores que no me perdono. Me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando él estaba madurando y cuando ya había madurado”.

“Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, le dije: '¡Qué madurez actual la tuya! No sos el mismo que eras antes'. El pensó: 'Si antes usted me había dicho que yo ya estaba consolidado, entonces usted me engañó. Antes me dijo que era sólido y no pensaba que lo era'. Y no me lo perdonó nunca. Y con mucha razón”, recalcó.