¿Oriber Giroud? ‘Piojo’ Herrera lo comparó con el ‘9’ de Francia, campeón del mundo

Ya son cinco meses del último gol de Oribe Peralta con el América, su último festejo se remonta hasta la Jornada 10 del torneo anterior frente a las Chivas. A partir de ese momento su aparición frente a las redes enemigas fue nula, en Liguilla ni sus luces y en el Mundial de Rusia 2018 no tuvo la actividad que deseaba. Sin embargo, su aporte en lo futbolístico es tan importante como el de Olivier Giroud con Francia, así lo catalogó el técnico de las Águilas, Miguel Herrera.

“No me preocupa quién hace el gol, me importa que mi equipo gane. Después de ver este Mundial y a un Campeón del Mundo tan importante como fue Giroud, que jugó todos los partidos, salió en dos juegos, ante Argentina y en el minuto 108 de la Final, no hizo ningún gol. El ‘Cepillo’ está cumpliendo con lo que le estoy pidiendo, estoy contento con su trabajo, obvio queremos que haga goles, él querrá hacerlos, es centro-delantero y debe hacerlos. Tenemos que ser más contundentes”, señaló el ‘Piojo’.