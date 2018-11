¿Arturo Vidal peruano? El doble del ‘Rey’ que juega para el Credicoop y lo imita en todo

No se talle los ojos, no se trata de una ilusión óptica, hay un doble de Arturo Vidal que milita en el fútbol peruano. Se trata de Royer Vásquez, mediocampista del Club Deportivo Credicoop San Román, quien intenta imitar al ‘Rey’ chileno en todo lo posible: forma de caminar, calcetas por encima de la rodilla, shorts debajo de la cintura, corte de pelo de mohicano y un detalle en la ceja.

“Un compañero en 2013 me dijo que me parecía a Arturo y lo comencé a seguir desde la Juventus... Lo admiro desde ese tiempo porque es el mejor '6' del mundo. Me parezco bastante y trato de igualar su carácter y temperamento. Fue una pena no poder verlo en el Mundial, porque seguro hubiese tenido una destacada participación. Ahora es lamentable lo que le pasa en el Barcelona, pero sé que podrá revertir su situación”, indicó Vásquez a CDF Noticias.



Ya es conocido como el ‘Vidal peruano’; sin embargo, tratar de imitar a su ídolo ha sido complicado, sobre todo por la gran rivalidad deportiva que existe entre Perú y Chile que le ha traído problemas con prensa y afición.



“Sólo porque es chileno y esas reconocidas diferencias históricas. Me han agredido verbalmente, por suerte. También he tenido algunas discrepancias con los periodistas, pero les hago ver que lo de Arturo sólo queda en la cancha. Lo sigo en Instagram y sé que es una buena persona y un buen padre. Todo debe quedar ahí, espero lo entiendan. Para mí no es antipático como piensan muchas personas en Perú”, añadió.