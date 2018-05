Pep Guardiola se rinde ante el Real Madrid: "Hay que quitarse el sombrero con lo que han hecho"

El entrenador catalán Josep Guardiola elogió hoy, durante la tradicional fiesta anual de la Fundación Johan Cruyff, el rendimiento del Real Madrid en la Champions League, torneo que ha ganado en cuatro de los últimos cinco años.

"Es espectacular, para quitarse el sombrero. No importa si lo merece o no porque es muy difícil lo que ha hecho. Demuestra la calidad del equipo y esperamos impedir que se lleven la cuarta consecutiva. Hay que felicitarle. Zidane ha hecho un trabajo espectacular", afirmó el destacado técnico este miércoles.

Guardiola también habló sobre la temporada de su ex equipo, el Barça, del cual dijo "ha hecho un curso brutal", y dejó en claro que el Manchester City, su actual club, “no” fichará a Isco, jugador de la actual plantilla del Real Madrid, este verano.

En cuanto al Mundial, el catalán manifestó que será feliz con la selección que gane porque tiene conocidos en varios equipos de los que estarán presente en Rusia 2018. "En Inglaterra, Alemania, España... tengo buenos amigos", señaló.

Finalmente, sobre el mensaje que escribió en las redes sociales Carles Puyol hace unos días donde pedía reflexionar sobre las prioridades del Barcelona, Guardiola concluyó: "No sé qué quiso decir pero él sabe, porque así me lo transmitió cuando era capitán, que no hay amistoso en el Barça ni competición a escoger. Cada partido se gana. Si no fuese así, no habrían ganado tantas Ligas".