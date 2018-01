Paco Jémez respecto a acusaciones de Remy: “Es un mentiroso, no quiero saber nada de él”

Cuando Paco Jémez estuvo en el Cruz Azul, sus declaraciones y su forma de relacionarse con la prensa lo pusieron en el ojo del huracán; a un mes de haber firmado con Las Palmas el técnico español está envuelto en la polémica tras las afirmaciones de Loic Remy, jugador que acusó a Jémez de llamarlo “pedazo de mierda” al separarlo del equipo. Jémez se defendió de las acusaciones del elemento francés.



“Voy a dejar claro el tema de Remy. Si no se entera lo que digo, que se compre un diccionario. Hablé con él delante de 30 personas, Remy es un mentiroso porque no cuenta la verdad. Para mí, Remy se ha acabado, no quiero saber nada de él", señaló Jémez a los medios de comunicación.



Respecto a la salida del jugador, Jémez reconoció que el tema no únicamente pasó por lo deportivo, sino también por lo disciplinario.



"Vendimos su salida como tema deportivo, pero era disciplinario más que deportivo. Remy llega tarde dos veces y no da ni las buenas tardes. Ni siquiera se presenta. Mi opinión es la que vale, porque en el club todos quieren que el jugador vuelva. Desde el club se le ha estado ayudando para buscar una solución”, sentenció el estratega de Las Palmas.