¿Otros refuerzo más?: Ofensiva del Barcelona para fichar a Paul Pogba

El Barcelona sigue en busca de reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras la llegada del chileno Arturo Vida l, el francés Clément Lenglet y de los brasileños Arthur y Malcom, ahora el club catalán tendría como próximo objetivo al francés Paul Pogba, de 25 años de edad, aunque la operación no parezca fácil.

El cierre de mercado de fichajes en la Premier League es el 9 de agosto, así que los próximos días habrá mucho movimiento en los clubs ingleses, entre ellos el United. Mourinho, de momento, no se plantea la salida de Pogba, no hay que olvidar que el técnico portugués y el volnate francés no mantienen una relación fluida.