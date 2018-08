Oswaldo Alanís decidió no renovar con Chivas a principios del presente año para alcanzar la meta de jugar en Europa y aunque logró fichar con el Getafe este verano, el conjunto azulón determinó que no lo tiene en planes y está próximo a cederlo a la MLS, después de que el DT, José Bordalás, no lo tuvo en cuenta para la pretemporada.