Opinión | Messi ya no será el mismo sin Iniesta, el ‘fantasmita’ era el arquitecto

Primero fue Xavi y ahora Iniesta…poco a poco el Barcelona va perdiendo a figuras que le dieron gloria a los culés y que los colocó nuevamente en la cima del cielo; ese imponente Barça va perdiendo brillo.

Iniesta deja un hueco importante, no solo como futbolista, sino como ser humano. En su momento más alto, cuando hizo aquel gol que significó la Copa del Mundo para España y recordó a Dani Jarque, Iniesta merecía ganar el balón de oro, pero se lo dieron a Messi.



A diferencia de Messi, creo, que Iniesta jugaba para los demás, repartía, daba, recuperaba y también creaba, por si fuera poco, tenía gol; la ‘pulga’ perderá brillo porque estaba rodeado del talento de Iniesta, de un socio que potencializaba las cualidades del argentino, que con un trabajo discreto siempre era pulcro y preciso.

Iniesta era un arquitecto y un diseñador, el hombre que no se llevaba los reflectores pero que fue sumamente necesario para el éxito de Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique, Martino, etc. Un jugador como Iniesta siempre cabe en cualquier esquema y bajo cualquier ideología de juego.



Iniesta no ha recibido el reconocimiento que se merece, no se le pone a la par de Cristiano Ronaldo, de Messi o de Neymar, pero el tiempo le colocará en el espacio que se merece, porque no se nos olvide, el ‘fantasmita’ no solo brilló con el Barcelona, le dio a un país lo que no ha podido ni ‘CR7’, ni la ‘pulga’, ni ‘Ney’… una Copa del Mundo.