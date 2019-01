Opinión | Intentar entender a Maradona a muerte con Maduro

A diferencia de Messi, él no triunfó en un club de por sí poderoso como el FC Barcelona ayudándolo a volverse aún más poderoso. Para Maradona el poder es malo y resistirlo siempre fue fuente de su motivación individual. Por ello jugó en un modesto club del sur pobre de Italia y pudo hacerlo pelear al tú por tú con los ricos del norte, de Torino y de Milán.

A mí también me odian los periodistas, Diego. Todos los días dicen que estoy chiflado. Publican que estoy regalándole el petróleo venezolano a Cuba y a Bolivia. Pero esto es la hermandad según Bolívar. La Patria Grande. También a Argentina, que ya tú sabes que está muy mal. Ellos no me quieren. Son escuálidos, traidores, cómplices del Míster Danger, del Diablo. Fui a la ONU y donde habló Bush apestaba a azufre, te lo juro panita.