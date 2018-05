Omar Govea interesa al Gent de Bélgica

La relación de Omar Govea con su entrenador en el Royal Excel Mouscron, Frank Defays, parece no estar de lo mejor y en consecuencia el mexicano ya suena para irse a otro equipo del fútbol belga.

El mediocampista ha sido relegado de los últimos tres partidos de su equipo por decisión técnica e incluso ni siquiera ha sido requerido en la convocatoria.

“No he visto un cambio de actitud en Omar, es algo que debe de quedar entre nosotros pero no logro conseguirlo. Hago lo que me parece mejor para el equipo, el club y el jugador, por eso he tomado la decisión”, expresó en DT Defays.

Dicha situación ha levantado todo tipo de sospechas, pues Govea jugó 28 partidos, la gran mayoría como titular, en la fase regular de la Jupiler League, situación que incluso le valió para ser llamado a la selección mexicana en los últimos duelos de fecha FIFA.

En consecuencia, medios de Bélgica ya alertaron de la posibilidad de que Govea salga del Royal Excel y ponen al Gent como el principal candidato para llevarse al mexicano.

De acuerdo con el portal Walfoot.be, el cuadro del fútbol belga está interesado en el mexicano y ya habría existido un primer contacto con el Porto, que es dueño de los derechos.