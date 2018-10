¡No todo lo que brilla es oro! Joven mexicano decía que jugaba en la Juventus… era un farsante

Estaba comenzando a ser seguido por los medios de comunicación locales y comenzaba a despuntar en la red, tenía una cuenta de Instagram con más de 16 mil seguidores. Visitaba comunidades pequeñas donde impartía charlas motivacionales a los niños. Aseguraba que era seleccionado mexicano de categorías menores y que su sueño era jugar al lado de los grandes como Cristiano Ronaldo. Se vendía como una estrella, decía que Getafe y Rayo Vallecano lo buscaron antes, pero el decidió ir a la Juventus de Turín por su grandeza, lo habían visto en un torneo de Nueva York. Usaba fotografías con la indumentaria oficial y realizaba montajes bien hechos donde se le veía entrenando. Eso sí, aseguraba que no le alcanzaba la economía para estar comprando los zapatos de futbol profesionales que se necesitan para los entrenamientos.

“Pues me ha costado mucho dolor, sacrificio, humildad, muchas críticas, pero no fue imposible porque siempre he dicho que el querer es poder y el único que decide eres tú”, declaró Farid a Pulso Mazateco.