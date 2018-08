¡No te los pierdas! La legión de mexicanos en el fútbol europeo

- Ulm vs Eintracht Frankfurt (8:30 am)

- West Ham vs Bournemouth (9:00 am)

- Leicester vs Wolverhampton (9:00 am)

- Lokeren vs Standard Lieja (11:00 am)

- Celta de Vigo vs Espanyol (11:15 am)

- Villarreal vs Real Sociedad (13:15 pm)

- Fortunda Sittard vs PSV Eindhoven (13:45)