Niño le pide a Griezmann que no se vaya del Atleti: "Por favor, quédate con nosotros"

Incluso, Torres se despidió de su gente una vez más, esta vez para no regresar. Por lo menos no como futbolista.

Es casi un hecho que Antoine Griezmann deje el Atlético de Madrid para marcharse al Barcelona la próxima temporada y ante esta situación, un pequeño aficionado colchonero le pidió al francés que no se vaya del equipo mediante una emotiva carta.

"¡Hola, Griezmann!

Me llamo Gabriel y tengo 8 años y vivo en Parla. Desde pequeño soy seguidor del Atlético de Madrid y me encanta ver los partidos por la tele o en el Metropolitano. En la presentación de Diego Costa me firmaste la camiseta y me hizo mucha ilusión. Por eso, me da mucha pena cuando oigo que a lo mejor te vas al Barcelona porque creo que en Atleti vas a ser muy feliz y vamos a ganar muchos títulos.

Por favor, quédate con nosotros. ¡Te queremos mucho!

Si quieres puedes enviarme una carta.

PD: Sé que a ti te gusta el Fornite. A mí también me gusta mucho. Un día podemos jugar si podemos porque tú juegas en el ordenador y yo en la Play 4.", escribió Gabriel.



Antoine Griezmann ha jugado cuatro temporadas con el Atlético donde ha logrado 112 goles en 208 partidos. Ganó una Supercopa de España y una Europa League. Y perdió una final de Champions contra en Real Madrid.