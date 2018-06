Neuer será el titular de Alemania en Rusia y Sané se queda sin Mundial

"Quiero agradecer a todos los me han acompañado durante mi lesión, a los médicos, a los fisioterapeutas, a los preparadores físicos, a la gente de mi entorno y a la gente en la selección y en el Bayern", dijo Neuer.

"Durante todo el tiempo me esforcé por tener una actitud positiva, de lo contrario no estaría aquí y no hubiera sido convocado", añadió.