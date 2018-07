Nahuel Alejandro Oviedo y la triste historia de un futuro crack que se perdió en el delito

“Me había comprado mi primer coche, un C3. Estaba con los chicos del barrio, llegó un grupo de amigos y me dijeron que ya habían ido a una casa y tenían que ir a levantar unos televisores y otras cosas. Lo único que tenía que hacer yo era poner el auto, esperarlos a la vuelta y ellos se encargaban de todo. No me llevaron engañado pero me la vendieron como que era fácil. Pero apareció la Policía y no tuve reacción. Y pensé: ‘Me cagué la vida’”, contó Oviedo, acusado del asesinato de Facundo Espíndola, joven de 25 años que murió apuñalado la noche del domingo a la salida de una cervecería de Hurlingham.