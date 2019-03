¡Mourinho prepara su regreso! Rechaza ofertas de trabajo para volver en el verano

“Lo que tengo en mente es que me gustaría volver en el verano, en una nueva pretemporada ”, dijo el luso a BeIN Sports.

“Sé exactamente lo que no quiero. Esa es la razón por la que tuve que decir ‘no’ a tres o cuatro ofertas de trabajo. Y sé lo que quiero, no en cuanto a qué equipo sí o no sino a qué tipo de trabajo y su dimensión”, explicó el portugués.