Modric es el favorito a llevarse el Balón de Oro, pero el premio, ¿ha perdido prestigio?

Del 2009 al 2016 fue entregado en conjunto y con anuencia de la FIFA, pero a partir del 2017, el organo rector del futbol mundial decidió entregar sus propios premios llamados "The Best" y que tiene ciertas diferencias con el galardón francés, por ejemplo, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador del año natural y The Best premia el año futbolístico que empieza en entre Julio y Agosto.

EL Balón de Oro ha existido desde 1956, es el galardón más antiguo de todos los que existen en el balompié mundial, es por eso que su valor no puede negarse, sin embargo, la "validez oficial" la tienen los nuevos premios The Best, y aunque ambos cuentan con sistemas de elección similares, tiene un poco más de sentido que se tome en cuenta el año futbolístico y no el natural, pues pocas son las competencias que no siguen el calendario FIFA, como la MLS, el Brasileirao y la Copa Libertadores.