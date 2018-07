Modric calma las aguas: No me imagino a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid

Luka Modric podría tener la clave del futuro de CR7 en sus palabras, ya que la figura de la selección croata comentó que no ve a Cristiano "en otro club de Europa" que no sea el Real Madrid.

De acuerdo a AS, Modric cree que el delantero luso de 33 años no dejará la capital española por la ciudad de Turín, pues Cristiano "significa mucho (para el Real Madrid)" y "no me lo imagino en otro equipo europeo".