Zlatan y sus frustraciones tras otra derrota del LA Galaxy: "No jugamos contra Barcelona o Madrid"

“Es irritante cuando se pierde”, le dijo Ibra a los medios tras el encuentro la noche de este miércoles. “He jugado más de cien partidos y siempre es difícil ganar si esperas a ir perdiendo 2-0, 3-0. No importa quién eres, es muy difícil”, aseguró el delantero sueco.

Con esa base, Ibra detalló un problema real, “estamos concediendo demasiados goles, demasiado goles fáciles. Y necesitamos trabajar en esas cosas que no somos tan buenos”.

El mismo Zlatan recordó que el equipo llevaba dos partidos seguidos ganado antes de ‘estrellarse’ ante FC Dallas. El primero tras su expulsión justo antes de acabarse el primer tiempo y el segundo con su ausencia por la suspensión. Pero para él, el tema no pasa por los rivales sino por el propio LA Galaxy.

“Si jugáramos contra Barcelona o Madrid y perdemos, entonces diría que sí, que trabajamos duro, que hicimos todo lo que pudimos”, empezó a elaborar el delantero. “Pero no estamos jugando contra esos equipos. Ellos (otros equipos) no son mejores que nosotros. Es al contrario, somos mejores que ellos pero están ganando los partidos”.

Así que en el terreno de juego, o ese partido y medio desde afuera, el sueco no cree que las cosas cambien. “La diferencia fue que se ganó. Y cuando se gana se esconden los errores”, mencionó. “Las cosas en las que no se es bueno siguen ahí, pero no se ven porque se está ganando. Y cuando se pierde se ve, se apunta a ello y se identifica el problema”.