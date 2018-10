Zlatan va a Minnesota a pesar de la superficie sintética: "Se lo debo a los 50 mil aficionados"

CARSON, California -- La superficie artificial en la que juega esta temporada Minnesota United FC no será excusa esta vez para dejar a Zlatan Ibrahimovic en casa de cara al partido crucial que LA Galaxy enfrentará este domingo (5:00 pm ET, ESPN Deportes). Es más, el sueco tiene sus propias motivaciones para estar presente.

“Habrán 50.000 aficionados en el estadio y debo ir porque obviamente ellos no tienen esa asistencia en todos los juegos de locales. Es decir, no van por Minnesota. Así que iré y los haré disfrutar”, explicó 'Ibra'.



Zlatan desestimó que hubieran preocupaciones en torno a cómo encarar el partido en un tipo de superficie en la que cree que jugará por primera vez como profesional. “No me importa, no me enfoco en eso. Salgo a jugar mi partido. Me enfoco en mis compañeros y sacar lo mejor de la situación”.