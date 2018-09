Zlatan tras ovación de los fanáticos de Toronto: “Pudieron presenciar algo que no habían visto antes”

Y el sueco no los decepcionó.

“Instinto” dijo sonriendo Zlatan tras el encuentro. “Esas cosas no las planeas, es imposible. La manera en que venía, solo intente ponerla en el arco.

“Solo estoy feliz por los fanáticos de Toronto, de que pudieron presenciar algo que no habían visto antes”.



“Es lindo. Cuando juego (de visita) en la MLS, los aficionados de los equipos locales, se vuelven como mis aficionados de casa. Los veo emocionados cuando me ven jugar”, dijo Zlatan. “Y si fallo, pretenden como que me abuchean, pero en realidad no es su sentir.