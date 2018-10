Zlatan Ibrahimovic y los rumores de su futuro: "El mundo entero me quiere pero LA Galaxy me tiene"

“Esperen, tengan paciencia y les prometo que les diré exactamente como se desarrollan las cosas”, pidió Zlatan a la prensa tras el entrenamiento de este miércoles. “Tengo tres juegos pendientes, ojalá no sean solo tres sino también los Playoffs, y lo que pase después lo tomaremos entonces. No ahora”, remató.

La concentración, no solo del ‘León Sueco’ sino del plantel, está puesta en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles ante Sporting Kansas City (Sábado 8:30 pm ET), de visita también en Minnesota y cerrando en casa ante Houston Dynamo.

“En los dos últimos partidos, mientras calentamos, Ash (Ashley Cole) ha venido y nos ha recordado que de no ganar estaremos afuera. Y los ganamos tres cero. A mi me gusta esa la presión”

En el día de su cumpleaños, el sueco aseguró que está muy bien y que actuaciones como las dos recientes lo hacen sentir vivo. “Se siente bien, significa que estoy cuidando mi cuerpo. Mi parte mental está ahí. Siempre he dicho que si no lo hago bien no tiene sentido que siga jugando”, comentó entorno a lo que significa para él seguir contribuyendo a un equipo a sus 37 años.

Zlatan tiene entre ceja y ceja no irse de LA Galaxy sin aportar algo grande. “Lo prometí desde que llegué, quiero ganar y conseguir cosas con este equipo”, apuntó. Y bromeó asegurando que su bronceado no está como debería porque tal y como dijo desde el principio, “no vine de vacaciones, vine a ganar”.

Y para quienes dudan de su capacidad tras la lesión, Zlatan les dio Zlatan. “ A quienes dudan de mí me los como en el desayuno, para el almuerzo desaparecen y en la cena no existen. No tengo gente que dude de mí, tengo gente que me odia, pero esos me gustan”.