Zlatan Ibrahimovic tras doblete en su regreso: “Debí haber marcado el triplete"

Carson, CA -- Fiel a su estilo de querer más y estar acostumbrado a las grandes faenas, Zlatan Ibrahimovic dejó de lado la celebración de su primer aniversario en MLS con LA Galaxy para asegurar que la noche de este domingo ante Portland Timbers, debió haber marcado triplete y no dos tantos, como finalmente se dio.

El sueco anotó ambos goles desde el punto penal, el segundo con una Panenka, y ya en el camerino tras el triunfo (2-1) Ibra lo explicó todo, incluso cómo se sintió al regresar de su lesión en el Talón de Aquiles.

“Tuve que haber anotado (el tercero) estuvo muy cerca, debí anotarlo”, dijo el capitán de LA Galaxy antes de lanzar una de sus acostumbradas bromas. “Le prometí a mi hijo tres goles y ahora por un mal pase, Jørgen (Skjelvik) tiene que pagarle a mi hijo”, tiró ante la risa de los reporteros.





Con los dos goles de este domingo, Zlatan suma tres tantos en dos partidos este 2019. Un doblete y tres puntos que celebraron el día exacto de su debut para LA Galaxy, día en el que también se apunte con dos dianas en el marcador.

“Lo dije desde el principio. Estoy aquí para competir, no de vacaciones. Estoy para hacer lo mejor para Galaxy”, lanzó el ‘León Sueco’ antes de dejar en claro lo que piensa de cara al futuro.

“Mi esposa cuida la familia y yo hago lo que sé hacer, que es jugar al fútbol, el día que no compita vamos a romper el contrato y me voy de regreso a Suiza o a otro lado”, tiró Ibra.



Respecto de su molestia en el Talón de Aquiles y el esfuerzo

realizado durante 90 minutos, Zlatan fue claro en asegurar que no tuvo ningún inconveniente. “Teníamos comunicación con la banca y me preguntaban constantemente cómo me sentía. Siempre les respondí que todo estaba bien y seguí jugando”.

Los penales y el partido en Vancouver

En cuanto a la parte física, el sueco insistió en que el post partido, no será diferente a muchos otros. “No hay preocupaciones, solo ponerme hielo, en todas partes, dijo entre risas, y recuperarme lo más pronto posible”.

Los dos penales marcados en su contra y anotados por él fueron duramente criticados por la gente de Portland Timbers, ante lo cual ‘El León Sueco’ respondió desde la orilla contraria, “fueron claros”, dijo.

“El primero estaba solo, él (defensor) vino de atrás, me golpeó y caí. El segundo, dije: tengo 37 (años) pero aún soy rápido, así que me colé y fue una falta clara”, aseguró.

Sobre sus cobros, especialmente el de Panenka, Zlatan dejó una Zlatan. “Creanme, cuando se cobran penales no se debe pensar tanto, uno toma la pelota, se para en frente y la pone al fondo de la red. Es así de fácil”.