Zlatan Ibrahimovic no quiere irse de MLS sin un título con LA Galaxy: "Eres el primero o no eres nada"

“Mi prioridad siempre fuel LA Galaxy”, aseguró Ibra al conversar con la prensa durante el día de medios de la MLS. “El año pasado no fue una situación normal para mí. Donde voy gano y he ganado en todas partes”, aseguró el ‘León’ sueco.

Pero además, no se trata solo de que el equipo no hubiese clasificado a los Playoffs, sino el lugar en el que estaban aspirando a hacerlo. “Entrar a la liguilla como el número seis es catastrófico. Eres el primero o no eres nada”, lanzó el siempre duro Ibra.



“Era una situación especial tras mi lesión. De hecho no estoy seguro de si estuviera ahora mismo aquí de no haberme lesionado”, lanzó el goleador antes de insistir en que su decisión tuvo que ver con su familia, con sentir que le puede dar mucho más a los aficionados de LA Galaxy y con no irse con el sabor de no intentar más por ganar algo.