Zlatan goleador y capitán, se da con todo: “ya debería tener siete goles”

“Fácil, en los tres que he jugado ya debería tener esos números. Uno (gol) fue robado en Vancouver; uno lo perdí, que no normalmente no lo perdería, y en el juego contra Portland debí haber anotado. Así que ya debería estar en siete al menos”, tiró.

Finalmente el sueco dejó dos cosas en claras, que su equipo no está conforme solo con estar ganando sino que busca más y que los resultados, tanto ahora como al final de temporada son los que dictan si las cosas se han hecho bien o no.

“Si usted no consigue resultados, no importa quién eres. Por eso siempre he dicho que estoy aquí para conseguir resultados, no por lo que hice antes. Tengo que dar de vuelta y dar lo mejor de mí”.