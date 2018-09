Zlatan explica por qué le cedió el penal a Alessandrini: "No vine a hacer un show de un solo hombre"

“El anotó y es lo más importante. Eso era más importante que mi triplete”, aseguró Zlatan antes de cerrar el tema con una redundancia pertinente, “necesitamos a todos los jugadores especialmente en este momento. Yo lo necesito, como él me necesita a mí. El equipo nos necesita y necesitamos al equipo”.

Por su parte, Alessandrini agradeció el gesto y contó cómo se realizó la conversación. “Usualmente Ibra toma cada penal. En este le pregunté si podía tomarlo yo, él me dijo que le dejara marcar el triplete y yo le respondí: por favor. Y él accedió”.

Zlatan recurrió a su bien conocido humor para ejemplificar lo que los recientes resultados han significado para el equipo y las nuevas aspiraciones de clasificación a los Playoffs. “Cuando se gana, me puedo parar aquí enfrente de ustedes y puedo bailar si eso es lo que quieren. Así funciona esto”.

El goleador de LA Galaxy aseguró que su salud y estado físico están en orden. “Me siento bien. Al final de la temporada normalmente uno se siente cansado, pero me siento bien, tengo mucha ayuda de equipo” Remarcó las diferencias que ha encontrado en su propio juego a pocos días de cumplir 37 años.

“Mientras más años tengo creo que me vuelvo más inteligente en el juego y trato de no complicar las cosas. En ocasiones me equivoco con algunos pases pero es porque mi rodilla se va cansando”. puntualizó.