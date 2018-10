Yotún encabeza dramática remontada con penalti a lo Panenka y deja a Columbus en la cuerda floja

Pero los locales respondieron rápidamente con el tanto del empate. El gol que igualaba los cartones fue marcado de penal por Yoshimar Yotún. El peruano no solo anotó desde el manchón penal, además lo hizo de manera ostentosa, a lo Panenka.



Hasta el empate hubiera dejado a Columbus bastante más cómodo pensando en la última jornada, pero ahora están en la cuerda floja. En la última fecha recibirán al Minnesota United de Darwin Quintero, y si no quieren depender de que Montreal no gane en New England, tienen que vencerlos para asegurarse un lugar en la fiesta grande.