Yamil Asad, uno de los 'protegidos' de Wayne Rooney en la MLS, busca el resurgimiento de D.C. United

El atacante argentino tiene una personalidad especial, y la buena estrella que le permite inscribir su nombre en momentos especiales. Así como en 2017 fue el autor del primer gol oficial de Atlanta United, el pasado fin de semana fue el autor del primer gol de D.C. United en el flamante Audi Field. "Son momentos hermosos. Que te marcan, que te quedan guardados para toda la vida. El otro día en la cancha se vivió algo único, el año pasado en Atlanta fue lo mismo. Son momentos muy lindos, que gracias a Dios me tocó vivir. Fui el protagonista, y la verdad estoy muy feliz por eso".

Tanto Yamil como su compatriota Luciano Acosta parecen haber entrado en una gran sintonía con Wayne Rooney, la nueva estrella del club capitalino. "Soy un jugador que va creciendo, día a día. Que trata de aprender todo lo que puede. Ir creciendo como futbolista es una de mis virtudes", manifestó. "Por suerte siempre he tenido cerca técnicos u otros jugadores de más experiencia. Ahora quiero aprovechar a Wayne, que es un jugador con una trayectoria y una espalda gigante. Trato de escucharlo, de tomar sus consejos y de ayudarlo en el campo".

Asad está de acuerdo. Desde la llegada del jugador franquicia inglés las cosas han cambiado -de manera positiva- en D.C. United. "El ambiente es otro", valoró. "Ya con el hecho de que él esté acá con nosotros, que sea uno más del equipo ... eso ya cambia el 'chip' para muchos", comentó el exjugador de Vélez Sarsfield. "Quizás no está del todo bien que eso pase, porque uno siempre tiene que trabajar de la misma manera, pero sin lugar a dudas Wayne genera algo que muy pocos otros jugadores lo hacen. El otro día un poco se vio eso. Quizás en otro momento el partido se nos escapaba o lo perdíamos, pero el sábado pudimos resolverlo y ganarlo".

El carismático volante está aprecia la experiencia de jugar en el fútbol norteamericano. "La MLS me ayudó mucho a crecer como jugador y como persona. En especial en el primer año en Atlanta, con ese cuerpo técnico y esos compañeros que tuve. La verdad es que eso me ayudó mucho a crecer. Y este año acá en D.C. estoy tratando de aprovecharlo al máximo", sentenció.

Yamil Asad guarda un excelente recuerdo de su paso por Atlanta United, equipo al que enfrentará el sábado (3:30 pm ET / Univision), pero se muestra concentrado en su presente. "Fue un año magnífico, en lo personal y en lo grupal, el que viví en Atlanta. Si bien en su momento uno lo que quería era otra cosa, cuando uno toma la decisión de venir a D.C. es para afrontar nuevos desafíos, para sentirse protagonista".

El 22 de DCU no tiene dudas al mencionar los nombres de quienes lo ayudaron a llegar donde hoy está. "Sin lugar a dudas , fueron mis papás, que desde que era chiquito me apoyaron y me acompañaron en todo", expuso. "Y a lo largo de la carrera uno va teniendo varios técnicos, como Marcelo Gómez, Ricardo Baliño y -obviamente, 'el Tata' Gerardo Martino- que te marcan, te dejan muchas enseñanzas. Y la verdad, eso está muy bueno".