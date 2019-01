Ya en la 'era Frank de Boer', Leandro González Pirez se prepara para un exigente 2019 con Atlanta

En ese sentido, González Pirez valoró la progresión de la MLS: “La liga tiene un nivel, no sé si de élite, pero sí un nivel muy alto, mucho más que otras a las que se les da más valor. Me parece que está subestimada”.

Por último, el defensor reconoció que aspira a llegar a una liga importante de Europa. “Voy a seguir teniendo ese objetivo hasta que no pueda pelear más por eso”, comentó quien tuvo un breve paso por el KAA Gent de Bélgica en 2013. No obstante, aclaró que “si no se diera, ojalá me encuentre ‘muchísimo’ tiempo en Atlanta United porque estoy muy feliz en la ciudad y en el país. De no ser una liga europea, sería difícil un cambio porque la MLS no es una liga ‘normal’, puede estar a la altura de otras ligas importantes”.