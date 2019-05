Ya en Chicago Fire, Francisco Calvo lamenta la falta de apoyo que tuvo en Minnesota United

En diálogo con el portal estadounidense de AS , el futbolista dio su versión de los hechos. "Me sorprendí también. Pero es fútbol, es como es. Son las reglas de esta liga y la verdad estoy feliz” , manifestó al periodista John Rojas .



"Donde el profesor Adrian Heath me necesitó, siempre traté de rendirle al máximo", argumentó Calvo sobre la decisión del entrenador inglés de Minnesota United FC de cambiar la posición natural del centroamericano (defensor central) por la de lateral izquierdo. "Me sacó de mi posición habitual que es el medio, traté de rendirle en el lateral izquierdo y luego me sacó del equipo. Pero eso lo quiero dejar a inquietud de él. Pero lo de la posición es secundario".