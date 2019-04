Wilmer Cabrera sin necesidad de reflectores: “Si no nos dan crédito, aprovechamos y los asustamos a todos”

Seattle Sounders tuvo la oportunidad de reivindicarse entre semana y empató con San José Earthquakes; Houston Dynamo lo hará el sábado recibiendo al Columbus Crew. (8:30 pm ET).

“No estamos para mantener invictos, estamos para ganar partidos y seguir creciendo . Este es un torneo largo que apenas comienza y lo importante es que nos sintamos que vamos por buen camino y tenemos un buen sabor”, sentenció el técnico ex mundialista como jugador.

Esta temporada, Dynamo le ha ganado a Montreal, Vancouver, Colorado y San José, equipos considerados por muchos o en construcción, o con pobre desempeño, por lo que Houston no recibe al parecer el crédito que se merece al ser la plantilla más barata de la liga y reciente campeón de la US Open Cup.

Recibir o no crédito

“Llevamos seis partidos, tenemos unos puntos importantes. Pero esto hasta ahora comenzó y necesitamos llegar a los Playoffs”, dijo incluyendo el objetivo principal del equipo, pues en 2018 a pesar de conseguir el título de la Copa, no clasificó a la postemporada en la liga.

En cuanto a recibir o no crédito, el estratega intentó bromear pero terminó de nuevo en los objetivos, “si nos dan crédito es malo y si no nos dan crédito también. Mejor tomamos lo mejor, si nos dan crédito bien y si no nos lo dan, lo disfrutamos y aprovechamos que venimos de atrás y los asustamos a todos”, tiró.