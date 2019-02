Wayne Rooney llena de elogios a Miguel Almirón y a las jóvenes figuras de la MLS

"No se si alguno de ustedes vio el partido del Newcastle el otro día", inquirió 'Wazza' el martes a los periodista que asistieron a la práctica del United .

"Por supuesto que respeto a la liga, porque si no fuera así no estaría aquí", valoró el goleador. "Quizás el nivel de juego que hay aquí me tomó un poco por sorpresa por la calidad que hay en la liga".