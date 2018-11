Wayne Rooney es puro entusiasmo a horas de su último partido con la selección de Inglaterra

En el amistoso del jueves ante Estados Unidos (3 pm ET, UniMás) en el Estadio de Wembley, el delantero podrá corregir ese error en su partido número 120 -y último- con 'los Tres Leones'.

"En el fútbol pasan cosas buenas y cosas malas, y tienes que aceptarlo", señaló el hoy jugador franquicia de D.C. United en la conferencia de prensa que brindó el martes. "Hubiera estado bien ganar algo. Valoro y aprecio el tiempo que pasé con la selección de Inglaterra. Tengo grandes recuerdos y he hecho muchos amigos. De lo único de lo que me arrepiento es de no haber tenido antes un partido para agradecer a los aficionados", explicó.