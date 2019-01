Wayne Rooney elogia a Luciano Acosta: “Es un placer jugar con él”

No es la primera vez que Rooney tiene palabras de elogio para el argentino, a quien ha comparado con su antiguo compañero en Manchester United, Carlos Tevez. Incluso en la temporada, hubo algunos goles de Acosta, como aquel que le convirtió a New York City FC, que dejaron al británico apantallado. Y el respeto es mutuo, no por nada Lucho lo apodó ‘Señor Rooney’.