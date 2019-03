"Voy a volver mejor", prometió Marco Fabián tras fallar un penal y ser expulsado

Tras el encuentro, el internacional mexicano expresó que el choque con el escocés no fue intencional, y que el pisotón por el que fue expulsado fue accidental, argumentando que no tenía otro lugar donde poner su pie en la caída de su cuerpo.

"No se, no lo puedo explicar. Pero no quería golpear al jugador. Simplemente salté y aterricé sobre él porque no tenía otro lugar donde hacerlo", manifestó Fabián. "A veces la decisión la toma el árbitro, y quiero respetar esa decisión".