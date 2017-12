"Voy a seguir aprendiendo, pero con victorias", habla la joya uruguaya que contrató el LAFC

El final de 2017 no se le olvidará jamás a Diego Martín Rossi Marachilan. Consolidación en el primer equipo de Peñarol (Uruguay), Campeón del torneo Clausura y la Tabla General en el torneo ‘Charrúa’; traspaso a MLS para su primera aventura internacional y matrimonio antes de terminar diciembre.

Contactamos a Diego en Montevideo, mientras prepara sus cosas para el matrimonio y posterior llegada a Los Ángeles Football Club en enero de 2018.

“Estoy entusiasmado por esta experiencia de ir a un club nuevo. Hasta ahora solo he estado con Peñarol”, dijo Rossi, quien cumplirá 20 años en marzo.



Nicolás Lodeiro celebra llegada de su compatriota Diego Rossi al LAFC: “Sin dudas le va a ir muy bien” Univision Deportes Network 0 Compartir



Y como no podía ser diferente, hay más sentimientos, “tengo ganas de seguir aprendiendo, pero de aprender con victorias”. Diego aceptó además que tiene algo de ansiedad por lo que se viene.

“La idea es seguir mejorando, hacerme mejor jugador aprendiendo de un fútbol distinto al que he estado acostumbrado”, dijo casi como empezando a responder el cuestionamiento que seguramente le han hecho medio millón de veces en las últimas horas. ¿Por qué la MLS?

“Porque me entusiasmó la propuesta, porque mostraron mucho interés y será una linda experiencia en una liga que está creciendo mucho, aparte en una linda ciudad”.

Llegar a LAFC, con el ‘encanto’ de ser una franquicia nueva y en la que se puede hacer historia desde el primer día, también jugó un factor para el joven uruguayo. “Que sea un club nuevo, en el que uno puede empezar a marcar la historia es algo importante, algo que no muchos pueden hacer”.



¡A todo tren! Continúa la construcción del Banc of California Stadium, la casa del LAFC de Carlos Vela Univision 0 Compartir



Para nadie es un secreto que teniendo casi 20 años, el camino por recorrer en el fútbol internacional puede ser mucho. Pero él tiene la mente puesta en su primer y único objetivo fuera de casa, LAFC. “Ya veremos si es una plataforma o no, puede ser ir luego a otro mercado. También me puedo terminar quedando ahí”.

Rossi confía en lo que la MLS y LAFC le puede dar. “Lo importante ahora es aprender cada día y hacerme mejor jugador y yo creo que el club me lo puede dar”.

Diego confirmó que habló tanto con el entrenador de LAFC Bob Bradley, como con John Thorrington, el vicepresidente de operaciones de fútbol. “Me mostraron mucho su interés y me entusiasmaron mucho con los detalles del club. Me informaron mucho de cosas que no estaba al tanto de la liga y del proceso. Me dejaron muy contento”.



publicidad

En medio de su contratación con LAFC, Diego fue fundamental en la definición del campeonato Uruguayo. Con un gran aporte suyo, Peñarol consiguió el titulo 51 de la historia. En total fueron 13 goles en 46 apariciones durante una temporada y media.



Carlos Vela llegará a Los Ángeles en enero, según confirmó su nuevo equipo LAFC UniMás 0 Compartir



Y tras la conclusión de la competencia, Diego se abocó a conseguir más referencias de sus nuevos compañeros (Carlos Vela, Marco Ureña, Rodrigo Pacheco, Omar Gaber, Laurent Ciman, Latif Blessing, Tyler Miller y Walker Zimmerman).

“He estado enterándome de sus puestos, sus estilos y carreras. Más o menos tengo una referencia ya de todos”, explicó.

LAFC quiere que Diego Rossi siga siendo el hombre punzante por la banda, que se hizo figura en poco tiempo con Peñarol. “Lo que me dijo el entrenador (Bradley) es que quiere que le de dinámica al fútbol del equipo. Él cree que soy capaz de traer eso que hice en Peñarol”.

En cuanto a su llegada Rossi dijo no tener una fecha exacta, aunque tiene claro que el plantel debe estar en Los Ángeles el 20 de enero. Por ahora, finiquita su matrimonio y define las cosas para que su prometida y próxima esposa viaje con él a Los Ángeles.



El tema de la adaptación no le preocupa, “esperemos que sea el menor tiempo posible. El jugador de fútbol necesita hacer esos cambios de manera rápida y rendir lo más pronto posible”.





Diego aclaró que no ha hablado con Nicolás Lodeiro de su paso a MLS, pero aprovechó para agradecer las palabras de elogio que el volante de Seattle Sounders tuvo hacia él, una vez se oficializó la llegada.

Rossi estuvo en Los Ángeles hace un par de años jugado un torneo con la selección sub 18 de Uruguay (salieron campeones) pero aceptó que no conoce casi nada de la ciudad.

Y finalmente no aceptó que el paso a MLS sea un paso en falso de los jugadores jóvenes sudamericanos. ‘eso depende de cada quien, el jugador se puede perder en cualquier liga. Depende de cada uno como se lo tome y como trabaje para sí mismo”.