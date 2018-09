“Voy a estar en la selección de Panamá hasta que Dios permita” afirmó Román Torres

'El Mazinger’, quien le dio la clasificación a 'los Canaleros' también fue honorado en aquel partido y se especulaba que no volvería a portar la camiseta de la selección. No obstante, el mismo Román Torres le explicó a FutbolMLS.com que ese no es el caso, “No, creo que yo voy a estar en la selección hasta que Dios permita. Me siento muy orgulloso de representar a mi país, muy contento por el llamado y a dar todo por mi país”. Román se ve extremadamente motivado por el llamado. El reto que presenta la incertidumbre actual en la dirección técnica y los obstáculos de un recambio generacional son cosas que él quiere ayudar a afrontar.