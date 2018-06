Vieira mantiene el silencio sobre su futuro profesional; Villa se deshace en elogios para el técnico

BRONX, Nueva York -- "De eso no se habla", ese fue el mensaje de Patrick Vieira -entrenador de New York City FC- cuando inició la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 entre su equipo y Atlanta United FC. "Antes de que empiecen con las preguntas, solo quiero referirme al partido y nada más. Espero que lo entiendan", pidió el ex volante central. Los medios que se acercaron al Yankee Stadium buscaban saber si el del sábado había sido el último partido de NYCFC al frente del equipo celeste. Diferentes versiones procedentes de Europa aseguran que en los próximos días el campeón del mundo con Francia se convertirá en el nuevo timonel del Nice de la Ligue 1.

Vieira -que tiene contrato con el club neoyorquino hasta diciembre- no quiso hablar sobre su potencial salida de la franquicia de la MLS, con el fin de hablar exclusivamente de la igualdad ante el cuadro entrenado por Gerardo Martino. "No tuvimos suerte, sin dudas. Creo que (Brad) Guzan estuvo fantástico, creo que fue el mejor jugador del partido. Pero por sobre todas las cosas, cuando analizamos el primer y el segundo tiempo, creo que fue lo que yo esperaba de mis jugadores. Hicimos un partido sólido", añadió el galo. "Si no miro al resultado y solo me fijo en la actuación, no podría pedir más".