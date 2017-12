Víctor Vázquez, el futbolista que marcó la diferencia entre el Toronto FC de 2016 y el de 2017

Víctor Vázquez recordó al FC Barcelona: “Gracias por lo que me han ayudado”

Víctor Vázquez recordó al FC Barcelona: “Gracias por lo que me han ayudado” UniMás

TORONTO, ON -- Si en 2016 el plantel de Toronto FC era lo suficientemente bueno para llegar con opciones a una final, la incorporación del volante ofensivo Víctor Vázquez convirtió al club canadiense en un merecido campeón de la MLS en 2017. El español dio todo de sí en la final: participó en el inicio de la jugada que terminó siendo la del primer gol de la noche -marcado por Jozy Altidore- y anotó el segundo tanto del partido en tiempo de descuento. Un 2-0 que puso en evidencia la superioridad de TFC ante Seattle Sounders, la revancha de la MLS Cup del curso anterior.

"Salimos a jugar con mucha confianza", expresó el enganche catalán. "Teníamos que salir de esa manera porque el golpe del año pasado fue duro".



¡Víctor Vázquez liquida el partido y le está dando el título de la MLS a Toronto FC! UniMás 0 Compartir

"Esta noche tuvimos más experiencia, y lo demostramos. Salimos al 100%. Ellos también, pero no sabían qué hacer", explicó Vázquez. "Jugamos con cuatro en el medio: [Jonathan] Osorio, Michael [Bradley] y Marky [Delgado] estuvieron espectaculares, y yo me pude mover por donde quise. Creamos muchas ocasiones y Stefan Frei [el arquero de los Sounders] estuvo espectacular. Al final en la jugada entre Seba [Giovinco], Jozy [Altidore] y yo conseguimos abrir el marcador", reseñó el 7 de Toronto FC.

Durante todo el primer tiempo el conjunto local encontró en Frei un muro que atajó todos los disparos de los futbolistas de la camiseta roja. "Había un poco de frustración", reconoció Vázquez. "Porque piensas 'estamos creando ocasiones pero no podemos marcar'. Pero les dije a 'Seba' y a Jozy que se quedaran tranquilos, que el gol iba a llegar. Y llegó".



"Cuando abrimos el marcador Seattle estaba peor, porque no sabía qué hacer. Tenían que atacar y no sabían como", recordó el catalán. "Se abrió el marcador, se abrió el partido, creamos ocasiones y al final todo se redondeó con el segundo gol. Los rematamos y ya no sabían qué hacer".

En un momento alegre como fue la obtención del título de la MLS, Vázquez recordó a sus amigos y ex compañeros en el FC Barcelona, como Gerard Piqué y Leo Messi. "Se que siempre me intentan seguir, a pesar de la distancia a pesar de las horas", manifestó. "Estoy muy contento porque estoy trayendo el Barcelona a otro mundo, a otro fútbol, y estoy muy orgulloso", añadió. "Gracias por lo que ellos me han ayudado. Pertenezco al Barcelona y ojalá ellos tengan una temporada como la que hemos tenido nosotros y vuelvan a conseguir un triplete".