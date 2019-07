"Vergüenza" y "bochorno", el saldo de la abultada derrota de Atlanta en su visita a Chicago

El marcador final tuvo una repercusión innegable en Major League Soccer y llenó de vergüenza al vigente campeón de la liga norteamericana. Después de la sorprendente derrota por 5-1 como visitante frente a Chicago Fire , Frank de Boer -entrenador de 'las Cinco Bandas'- no ocultó su decepción.

"Creo que no es explicable", señaló el holandés tras el partido. "En cada aspecto del partido, no estuvimos allí. No estuvimos preparados. Debo culparme a mí mismo en primer lugar porque soy yo quien debe preparar a los jugadores. Pero tenemos que estar abochornados por los 45 minutos, por nuestros aficionados que vinieron aquí. Lo de hoy fue avergonzante, especialmente en el primer tiempo".