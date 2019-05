Vela y su decisión de no ir a Copa Oro: “Nadie se va a morir porque vaya otro”

“Él (Martino) y yo tuvimos una larga conversación tomando un café y fueron dos cosas fundamentales: la primera son temas familiares [de los] que no voy a dar detalles. Y la otra que he tenido mis oportunidades con selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela” , explicó el capitán de LAFC sobre su decisión.

‘El Bombardero’ cree que le va llegando la hora a otros jugadores de tomar la posta en México, porque de cara al próximo Mundial él tendrá 34 años. “Hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor que yo al Mundial y no le veo el problema con que yo no esté. México sigue siendo favorito y seguro ganará la Copa Oro”, soltó.

Vela desestimó que entre él y 'Tata' Martino hubieran varias conversaciones en las que el entrenador argentino hubiera tratado de convencerlo para que asistiera a la Copa Oro . “Hay mil jugadores, nadie se va a morir porque no vaya alguien” , empezó por mencionar al respecto.

“'Tata' es un entrenador muy inteligente, que entiende mucho a la persona, no solo al jugador y con los jugadores que convoco puede hacer maravillas y no hace falta que yo esté ahí para salvar a nadie” , conceptuó.

Respecto al comentario de Martino en el sentido de que la decisión del delantero era “una decisión de vida” implicando que quizá no volvería vestir la camiseta del Tri , el hombre de LAFC dejó en claro que no se ocupa del futuro.

“Le dije a él (Martino) y él me dijo a mí que nunca se sabe lo que pasará en el futuro. No digo nunca beberé de esta agua porque no se sabe”, concretó.