MLS

¿Vela y los hermanos Dos Santos al Mundial? DT Osorio prácticamente los confirmó para Rusia 2018

El director técnico de la Selección de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, parece ya tener definidos a 19 de los 23 jugadores que estarán en la lista final para la Copa Mundial de Rusia 2018.

Así lo dejó entrever en la conferencia de prensa que sostuvo el seleccionador de cara al primer partido de preparación que tendrá El Tri ante Bosnia-Herzegovina en San Antonio, Texas (9 pm ET, en transmisión de Univision Deportes).

La base de ‘El Tri’ estaría compuesta por los 12 jugadores que militan en el fútbol europeo y que han sido constantemente llamados por Osorio. Pero esos no serían los únicos legionarios en la lista final.

También habría cupo para el grupo de futbolistas que militan en la MLS, el caso de Giovani y Jonathan dos Santos del LA Galaxy, y Carlos Vela del LAFC.



“Esta ha sido la mejor temporada de mi carrera”: ‘Gio’ dos Santos destacó su estado físico Univision Deportes Network 0 Compartir



Ya desde hace varias semanas, Osorio había anunciado en su plan de trabajo rumbo a Rusia 2018, que tenía en mente y en consideración a un circulo de alrededor de 40 futbolistas. Con ese reducido grupo, se ha hablado con cada uno de ellos para darles un seguimiento de trabajo, en el cual entre otras cosas, llevan ‘tareas’ psicológicas y de desarrollo personal.

En el caso de los hermanos Dos Santos y Vela, también incluía un trabajo físico durante el paro de la MLS a finales del año pasado e inicio del presente. Los tres jugadores han cumplido a cabalidad la encomiendo, tanto así que Gio y Osorio coinciden en que el jugador del LA Galaxy está en su uno de sus mejores momentos en cuanto al “estado en lo mental y lo físico”.



El duelo entre Carlos Vela y los hermanos Dos Santos engalana una espectacular campaña 2018 de la MLS Univision Deportes Network 0 Compartir

"Los tres jugadores que están en la MLS se ven muy bien", señaló el seleccionador. "Son futbolistas que no están compitiendo, porque la MLS todavía no ha comenzado. Jonathan (dos Santos), Carlos (Vela) y Giovani se ven muy bien. Giovani en especial. Como dije la semana anterior, estuve en Los Ángeles y está en una condición atlética muy buena, tal vez la mejor de su carrera".

"He aprovechado el tiempo de parón para trabajar lo mejor posible en mi estado físico", explicó 'Gio'. "Me encuentro muy bien físicamente. Es la mejor 'offseason' que he tenido en mi carrera. Me encuentro en un estado de forma en lo mental y físico muy fuerte".



Zamorano defendió el llamado de los hermanos Dos Santos al Tri, a pesar de su mala campaña en el Galaxy Univision Deportes Network 0 Compartir



Mientras que Vela quien está por debutar en la MLS con el LAFC, le habría confiado a Osorio que al no tener actividad oficial hasta marzo, llegaría más descansado a la Copa del Mundo, lo cual sería un enorme beneficio de acuerdo a los comentarios de ambos.

Cuando Osorio se ha referido a la línea de tres atacantes en sus últimas declaraciones ante los medios, en ocasiones se habló de nombres como los de Gio y Vela para estar presentes como variantes en esas líneas.

Por otro lado, Jonathan estaría considerado en la línea de tres mediocampistas, ya sea como interior o como contención.

Toda apunta, a que de seguir el trabajo que Osorio le destino a los tres futbolistas seleccionados que militan en la MLS, no tengan ninguna lesión, y se muestren en un nivel ascendente, será parte de los legionarios mexicanos que asistirán al Mundial el próximo verano.



La lista de Osorio parece definida: ¿Les servirá a los jugadores de la Liga MX el juego ante Bosnia? Univision 0 Compartir

Un hecho sin precedentes, ya que nunca antes tres futbolistas de la MLS han formado parte de ‘El Tri’ en una misma justa mundialista.

Osorio si deja claro que los que estén en la lista final “se lo tienen que ganar”, y para los jugadores del Galaxy y LAFC eso incluye también un rendimiento acorde en el primer duelo amistoso del año para México ante Bosnia el miércoles por la noche, donde se espera que los tres tengan minutos para empezar a carburar motores.